天后王菲和前夫李亞鵬有一個14歲女兒李嫣，她不在意外界關注，樂於在社群平台分享生活點滴，每每都意外成為討論話題；先前才有她和汪峰女兒小蘋果一群人慶生照流出，最近李嫣和好友們辦水手服派對的照片在網上瘋傳，綁著雙馬尾高冷臉蛋被讚神複製年輕時的王菲。

日前李嫣和閨密們辦了一場制服派對，她們一群人都穿著整套水手服，而李嫣染回黑髮，紮起超萌雙馬尾，一看就是青春感滿出來的少女，笑起來甜美可愛，不笑的樣子五官顯得高冷有氣質；一些網友看到照片都很驚喜，因為14歲李嫣和年輕時的王菲越來越像，根本神複製臉蛋和韻味。

李嫣綁雙馬尾穿水手服的模樣超青春，更被網友說神複製王菲年輕的模樣。(圖/ 摘自微博)

王菲年輕的模樣。(圖/ 摘自微博)

而李嫣平時不是只會和閨密聚餐玩耍，她還曾帶著她們一起做公益，先前她還曾親自設計包包和飾品給志願者，或是捐給相關慈善機構，日常生活的她相當有正能量，因此有不少網友都稱讚她，不是一般的星二代。

王菲和李亞鵬離婚後，14歲的女兒李嫣外型相當受關注，每次有新照片都引起討論，像是打扮太早熟或被質疑炫富等；不久前李亞鵬和新女友吃飯，也有拍到李嫣的身影，互動友好，沒有太大隔闔。

(中時新聞網)