2年前任職北投警分局馬姓員警，霸凌剛畢業小女警1年之久，藉學長身分強逼交往，遭女警拒絕後，強拉女警到分局旁崗哨，朝臉部潑灑飲料、辱罵逼迫下跪5分鐘、再拉扯防彈背心，女警一度崩潰卻遭長官處分、調職，現仍在精神科就診。士林地檢署偵結，認馬男以強暴方式妨害女警行動自由，依法提起公訴。

馬男時任北投警分局警備隊員警，見剛畢業女警不知警察內規，偷看女警手機內照片，發現她手臂有刺青，並以此要脅，若不答應交往，就將刺青一事告訴長官，害她丟掉工作。但女警知道張男已結婚，並且是分局的問題人物，斷然拒絕交往。

2019年5月開始不斷騷擾，一晚撥打200通電話，女警拒不見面，馬又到寢室外踹門，還四處放說兩人已經交往。同年9月，馬脅迫女警到北投分局側邊崗哨前，怒吼「我現在就是要玩你，可不可以？」女警反駁「不可以」，又遭咆哮20分鐘，過程中分局同事無人理會，只有路人在旁看戲，女警無奈只能穿著警察制服跪地5分鐘，馬再拉扯防彈背心不讓她離去，整個過程持續30分鐘。

女警指控，事發後分局督察組草草了事，整個職場霸凌持續1年，卻在案件尚未釐清，先以影響警譽將她調整至其他分局，等於坐實了兩人有曖昧，面對其他同事異樣眼光，但為了維護自己的清白，自己請律師遞狀到地檢署提告。

檢方調查後，馬男9月9日先朝執勤女警潑水，涉犯公然侮辱部分已起訴，近日針對強逼下跪、徒手拉扯穿在身上的防彈背心，還有在同年5月間強行拿走女警包包，依強制罪提起公訴。

(中時 )