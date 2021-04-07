疫情漸趨緩，羽絨衣廠廣越（4438）總經理吳朝筆7日在法說會上指出，營運已見曙光，營收將從4月起步入正成長，且一路旺到年底，預估營收年增率有望超過25％，2022年則有望突破2019年新高表現。

廣越今年以來的1、2月營收都呈衰退，累計前兩月的合併營收10.46億元，年減17.05％。

吳朝筆指出，2020年受到新冠疫情影響很大，因為大家減少出門，公司有一半以上營收來自戶外品牌客戶，這部分去年訂單減少的相當多。

不過，吳朝筆指出，從去年第4季起，零售端快速消化庫存，品牌客戶追加訂單速度快。公司原先預估2021年第一季營收將較去年同期衰退3成，不過農曆年後，客戶追單動能強，滿手訂單下，首季預估僅衰退15％左右。

根據手中訂單能見度分析，廣越指出，今年有Spyder、BlackDiamond兩大新客戶加入；而舊的主要客戶North Face、Patagonia今年將較去年成長5成至6成，雖然Nike、adidas有可能衰退10％；整體而言，仍有25％以上成長。

至於會影響今年營運的變數，吳朝筆認為，一在匯率，另一則是原物料價格的變動。

廣越指出，因為新台幣升值，2020年的匯損達7,000萬-8,000萬元新台幣；但，近來，美元兌新台幣匯率來到28.5，有止跌回升跡象，預期受匯率影響的程度有限。

近來全球原物料價格大漲，廣越指出，最近包括拉鍊、布料等品項交貨期較緊，需時時掌握。

總的來說，廣越認為，今年營運環境進入佳境，4月開始步入成長軌道，可望逐季成長。

(工商 )