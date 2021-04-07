據大陸國家外匯管理公佈資料顯示，截至2021年3月末，大陸外匯儲備規模為3兆1700億美元，較2月末下降350億美元，降幅為1.09％。

大陸國家外匯管理局副局長、新聞發言人王春英表示，2021年3月，國際金融市場上，受新冠肺炎疫情和疫苗進展、主要國家財政政策及貨幣政策預期等因素影響，美元指數上漲，主要國家債券價格有所下跌，全球股市總體上漲。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，當月外匯儲備規模下降。

(旺報 )