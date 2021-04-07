大陸3月外匯儲備3.17兆美元 月減350億美元 19:542021/04/07 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 截至2021年3月末，大陸外匯儲備規模為3兆1700億美元，較2月末下降350億美元。(示意圖，shutterstock) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據大陸國家外匯管理公佈資料顯示，截至2021年3月末，大陸外匯儲備規模為3兆1700億美元，較2月末下降350億美元，降幅為1.09％。 大陸國家外匯管理局副局長、新聞發言人王春英表示，2021年3月，國際金融市場上，受新冠肺炎疫情和疫苗進展、主要國家財政政策及貨幣政策預期等因素影響，美元指數上漲，主要國家債券價格有所下跌，全球股市總體上漲。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，當月外匯儲備規模下降。 《金融》投資級企業債Q1淨流入874億美元 智伸科3月續創單月營收新高 (旺報 ) #350億美 #2021年3月 #上漲 #大陸 #3月 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 全新3月營收破3億大關 創單月新高 18:552021/04/07 財經 《造紙股》榮成3月營運雙升 Q1獲利近4年同期高 12:002021/04/07 財經 小幅獲利了結 3月外資淨匯出3億美元 17:322021/04/07 財經 外資3月買新興股債 九成錢進中國 04:102021/04/07 財經要聞 4月面板價格大漲 面板雙虎上演慶祝行情 12:242021/04/07 財經 《電機股》亞德客3月、Q1營收雙創高 外資最高喊1450元 11:092021/04/07 財經 《營建股》華固將進軍中台灣 多空平盤攻防 12:002021/04/07 財經 境外機構投資者3月減持大陸國債165億元 逾兩年來首次減持 20:232021/04/07 財經 原訂3月勞檢太魯閣號肇事工地 藍委批：若有查憾事不會發生 12:562021/04/07 政治 《電腦設備》宜鼎出運 3月營收年增8.1％ 13:592021/04/07 財經 18歲身價33億美元 藥妝店之子名列富比士全球最年輕富豪 17:512021/04/07 財經 兩岸熱門新聞 獨家》小明翻版 陸配媽媽：想接前段婚姻孩子來台團聚遭拒絕 - 兩岸 「台兒莊大捷」83週年紀念日 左正東：弱勢者面對失敗須堅強忍耐 - 兩岸 遼寧艦編隊在台灣周邊演練哪些課目？陸專家：有能力包圍台灣島 - 兩岸 法媒爆料印度版拉法葉案 天價購飆風戰機藏重大腐敗內情 - 兩岸 中歐經濟互惠 美難組反華同盟 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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