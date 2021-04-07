台南市佳里區禾香牧場牛舍屋頂裝設太陽能光電板，屋頂有專人維護，農場主可專心經營管理事業。（劉秀芬攝）

台南市佳里區禾香牧場牛舍屋頂裝設太陽能光電板，屋頂有專人維護，農場主可專心經營管理事業。（劉秀芬攝）

台南市佳里區禾香牧場牛舍屋頂裝設太陽能光電板，屋頂有專人維護，農場主可專心經營管理事業。（台南市農業局提供／劉秀芬台南傳真）

台南市年度平均日照時數達2300小時以上，為全台之冠，市府積極輔導畜牧業者申裝太陽能光電設備，截至去年底，已有511場畜牧場提出太陽能設施申請且完工使用，佳里禾香牧場負責人李丞桂說，牛舍上方設置太陽能板，年發電效益達200萬元，還能降低牛舍溫度，給乳牛更舒適環境。

台南市農業局表示，台南自2011年啟動陽光電城計畫，由市府制定政策，積極輔導說明及鼓勵申請，其中「農業大棚」項目，至去年底已有511場畜牧場提出太陽能設施申請且完工使用，發電裝置容量合計達110mw（百萬瓦），1年可發電約1億度。

農業局畜牧科長張耀仁說，台南市今年還有5場畜牧場屋頂太陽光電案獲審查通過施工，今年目標超過20案場加入，未來將持續鼓勵各畜牧場光電公司提出申請，透過市政府與民間業者合作，共創綠色循環經濟。

農業局指出，農業生產配合太陽能發電已推行多年，但是太陽能板的搭設需要經過審慎評估及設計，以免遮光對生產造成不良影響。畜牧產業則沒有這種疑慮，在畜牧畜禽舍屋頂上搭設太陽能板，除了有發電效益，畜禽舍更因遮陰而降溫許多。

位於佳里區的禾香牧場，已成立48年，現已傳至第三代經營，第二代負責人李丞桂說，場內飼養約300頭乳牛，搭配各式先進自動化設備，如地下水淨水系統、自動清洗設備及乳牛健康管理系統，畜舍上方也設置太陽能發電設施，870坪的面積年供電量逾40萬度，發電效益約200萬元。

禾香牧場第三代接班人石少崴說，由於畜牧業是人力密集的產業，除了採用更多人工智慧設備節省人力，屋頂建置太陽能板，可降低牛舍溫度，讓牛隻吃好睡好產量增加。

李丞桂說，牧場牛舍屋頂由光電公司負責建置維護，牧場不用花錢，又可以強化屋頂，每月又可以收租金，牧場人員可以省下維護人力及費用，專心牧場的經營管理，同時減少碳排放，為綠色農業永續發展盡一份心力。

(中時 )