板橋中正里長林煌益結合民間團體舉辦憑發票換鳳梨活動。（板橋中正里辦公室提供）

台灣鳳梨4月是產季高峰，也是最好吃的季節，新北市板橋區中正里長、雲林板橋區同鄉會理事長林煌益為推廣台灣鳳梨好滋味，與民間企業一起向新北市果菜運銷股份有限公司訂購1500斤鳳梨，今（7日）晚在板橋435藝文特區前提供民眾用發票換鳳梨，吸引許多里民到場做愛心又能品嚐酸甜甘的台灣鳳梨。

林煌益結合在地企業吉田地產機構、板橋雲林同鄉會及新北市雲林海口發展關懷協會一同認購1500斤台灣鳳梨，並且號召中正里民，每人帶著一張發票來兌換一顆鳳梨，除了可以吃到新鮮水果外，也能將鳳梨旺來帶回家，讓中正里鄉親都能旺旺旺，中正里辦公室會將募集到的發票捐贈給公益機構，讓里民一起參與做愛心。

林煌益表示，最近台灣鳳梨在外銷出口上碰到一些阻礙，但是台灣鳳梨的美味永遠是世界第一等，鳳梨含有豐富的酵素成分，對身體健康有很大幫助，從四月開始，天氣愈來愈熱，現在的鳳梨甜度夠、水分足，多吃鳳梨更可幫助台灣的鳳梨果農渡過這次外銷困境難關。

里民鄭女士說，鳳梨不僅可以當水果吃，也可以入菜，每次用鳳梨做養生餐時，孩子就會很開心，如鳳梨蝦、櫻桃鴨鳳梨炒飯、蔭醬鳳梨炒時蔬、鳳梨藥膳養生雞湯等，都能讓一家人感受幸福溫馨的創意料理。

板橋中正里長林煌益結合民間團體舉辦憑發票換鳳梨活動。（板橋中正里辦公室提供）

板橋中正里長林煌益結合民間團體舉辦憑發票換鳳梨活動。（板橋中正里辦公室提供）

板橋中正里長林煌益結合民間團體舉辦憑發票換鳳梨活動。（板橋中正里辦公室提供）

(中時 )