日本《共同社》報導，美國海軍第7艦隊2020年曾在對馬海峽進行「自由航行」行動，因為其認為日本政府於該海域的領海設定「過度主張海洋主權」，故以此行動做出抗議。

根據報導，美國海軍「艾倫•謝帕德號」補給艦（T-AKE-3）2020年12月15日在對馬海峽航行時，讓其艦載直升機進行飛行任務。雖然《聯合國海洋法公約》允許外國船隻在他國領海進行「無害通過」，但在通過時進行任何武器的演練，都是違背該原則的行為，會被視為有害舉動。

第7艦隊表示，其行動對象是日本主張為領海的海域，對日本在當地「過度主張海洋主權」的行為提出異議。日本政府則反駁，該海域的領海設定完全基於現有國際法，是「適當的領海設定」。

日本政府1997年修改對馬海峽的領海設定，改採連接各適當點的直線基線法，而非原本的沿岸低潮線標準。但美國政府認為，日本於當地的領土狀況，不符合《聯合國海洋法公約》直線基線法的規定，因此多次在該海域實施自由航行行動。專攻國際法的日本神戶大學名譽教授阪元茂樹表示，這顯示就算是盟國，美國也毫不手軟。

對馬海峽是世界上重要的戰略水道之一，南韓則稱之為「大韓海峽」，1950年代更一度與日本發生主權紛爭，前後逮捕超過300艘日本漁船。中國大陸055型驅逐艦「南昌號」（101）、052D型驅逐艦「成都號」（120）、054A型護衛艦「大慶號」（576）等3艘軍艦，3月18日也自該海峽北上前往日本海，是055型驅逐艦首度在此現蹤。

(中時新聞網)