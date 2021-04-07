傑米·戴蒙（Jamie Dimon）對美國從疫情大流行中復甦的經濟非常看好。然而，摩根大通（JPMorgan Chase）執行長對美國的未來深感憂慮。

戴蒙在周三的年度股東信函中寫道，Covid-19大流行，喬治·弗洛伊德（George Floyd）的「慘案」以及過去二十年令人痛苦的緩慢經濟增長，都是更大問題的徵兆：「無能為力」的公共政策和廣泛政府功能障礙。

戴蒙寫道：「不幸的是，去年的悲劇只是冰山一角，它們只是暴露了數十年來已經存在的，對美國造成深遠損害的巨大失敗。」

戴蒙是美國公司和華爾街的領導人之一，在長達66頁的信中，它對美國繁榮的未來發出了警告，這是他迄今為止對政策最廣泛的評論。他指出，美國之前曾經歷過艱難的時期，包括內戰、第一次世界大戰、大蕭條和第二次世界大戰。

戴蒙說：「在每種情況下，美國的力量和韌性都增強了我們在世界上的地位，特別是在與我們的主要國際競爭對手相比方面。」 「這次可能有所不同。」

換句話說，美國的競爭對手，尤其是大陸，可以利用這一時機追趕。戴蒙建議，第一步是讓美國承認它存在嚴重問題。

戴蒙說：「即使在業務中，如果您不認識自己的問題，也不會解決問題。」、「我們處於可以做得很好的位置上，或者繼續混為一談，然後我們都會互相指責。」

戴蒙的信中包括如何使美國重回正軌的路線圖，而此時，商業領袖們面臨著在從氣候變化，投票權到不平等等重大問題上提供道德領導力的壓力。

戴蒙在股東函中寫道，美國顯然受到各種事件的「壓力和壓力」，包括疫情大流行、種族動盪、大陸的崛起​​以及「分裂性的2020年總統大選，最終導致國會大廈的受攻擊，企圖破壞我們的民主。」

戴蒙說：「不幸的是，最近，這有很多道理。」 「也許我們在20世紀的最後二十年裡陷入了一種虛假的安全感和自滿情緒，因為我們在世界上享有相對的和平並享有全球統治地位，這一點因蘇聯的解強化了我們的自滿。」

戴蒙認為，美國的許多問題都是自發造成的，是極端兩極分化和「政策破裂」的結果。

戴蒙寫道，政府職能失調正在放緩美國經濟。「很難整體看待這些問題，而不能得出結論，它們對美國的偉大經濟引擎產生了重大的負面影響。」

(中時新聞網)