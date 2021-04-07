中央銀行公布3月底外匯存底，當月大減42.82億美元，餘額減少至5,390.44億美元，終結連續21個月刷新歷史新高的紀錄，主要是當月外資狂賣台股新台幣1,508億元，並連同股利盈餘匯出77.6億美元，央行進場提供美元需求，加上美元強彈，以其他貨幣持有的外匯折計美元後大減的結果。

根據央行統計，外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額，共折計6,692億美元，月減11億美元，終結連四個月創新高，但約當外匯存底的124％，卻是連五個月創新高紀錄。央行外匯局局長蔡烱民表示，金額減少但約當的比重不降反升，除台股上漲外，也是因為母數（外匯存底）減少的結果。

蔡烱民指出，3月外匯存底投資運用雖有收益，但國際美元指數反彈2.59％，從90.7攀高至93，歐元等貨幣重貶，以該等貨幣持有的外匯折計成美元後大減。統計當月歐元大跌2.86％、英鎊下挫1.23％、人民幣下跌1.49％、日圓狂洩3.75％。尤其外資賣超台股約50多億美元，且大肆匯出，使得外匯市場波動較大，央行進場調節釋出美元，合計後外匯存底為減少。

(工商 )