路透根據中債登最新數據計算，境外機構投資者在3月份減持了中國國債人民幣（下同）165億元，為自2019年2月以來海外投資者持有的國債規模首次減少，3月末中債登國債託管餘額為20,440億元。

此前中債登數據顯示，2月境外機構投資者國債託管餘額為20,605億元。

隨著中美利差進一步收窄，外資買入中國債券熱情終受波及明顯降溫。中國外匯交易中心（CFETS）最新統計數據顯示，3月，境外機構投資者在銀行間債市淨買入債券514億元；這較上月規模大降逾六成，更是不及今年1月的兩成。

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