中華職棒賽事開打三週，中信兄弟戰績維持在前段班，目前與富邦悍將並列第一，為備戰一整年的球季，中信兄弟積極補強洋助人戰力，球團今日（7日）宣佈，已與新洋投格里斯（Evan Grills）簽約，以及簽下另一位日籍的測試選手高野圭佑（Keisuke Takano），強化投手戰力，目前球隊共有6名洋將要競爭。

富邦悍將宣布找新洋炮紐那斯、樂天桃猿也要簽新洋投，中信兄弟想奪冠的目標不變，輸人不輸陣宣布再簽新洋將，格里斯來自加拿大，29歲，193 公分，95 公斤，左投左打。格里斯最高層級為小聯盟3A，去年則是在獨立聯盟American Association出賽，38.2 局繳出防禦率4.89、每局被上壘率1.164、每九局奪三振率10.2局、每九局保送率2.1成績。格里斯目前於加拿大進行自主訓練，正在進行來台作業程序。

另一位日籍的測試選手高野圭佑，29 歲，178公分，76 公斤，右投右打。高野圭佑曾效力於日本職棒千葉羅德海洋隊及阪神虎隊，日職一軍通算45場登板，50.1局的投球中，拿下2勝、3次中繼成功、防禦率6.62。高野圭佑於今日（7日）抵台進行隔離。

另外，羅傑斯（Esmil Rogers）因簽證及PCR 檢測等程序時間較長，預計將於本週五（9日）抵達台灣。這三位外援戰力將與目前隊內三位洋助人德保拉（José De Paula）、萊福力（Mitch Lively）及加百利（Gabriel Ynoa）展開良性競爭，強化中信兄弟投手戰力！

中信兄弟簽下日籍投手高野圭佑成為測試洋將，他過去效力過羅德，與陳冠宇是前隊友。（中信兄弟提供）

(中時 )