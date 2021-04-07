小米於30日產品發表會不僅公布一系列新品外，耗資約200萬人民幣（折合台幣約867萬）新品牌logo也隨之曝光，只不過因外型過於相似，乍看之下只是方框變圓框，網稱根本看不出區別，小米創辦人雷軍回應，新logo挺好看的，看起來更年輕，更高級，剛開始也看不習慣。

小米新logo耗時3年，投入約200萬人民幣，並由日本著名設計師原研哉一手打造，然而在公布後卻引來大批網友疑惑，「是不是被騙了？」，連雷軍也在節目上笑稱，「全網都建議我報警，被騙了」。

綜合陸媒報導，雷軍針對新logo回應稱，「成熟的成功品牌，做logo都只能小改」，新logo雖然看起來只是從方的變圓的，實際上字體、字寬、間距都做了調整，而小米也因此有了字母logo「Xiaomi」。

雷軍也坦言，三年前第一次看這個新logo也不太習慣，看了7天還是不習慣，後來看了2年，覺得挺好看的，「這個logo看起來更年輕、時尚和高級，又用了1年做調整才發布」。

報導還指出，小米僅用了200萬人民幣，即造就了如今的聲量，無疑是一次非常成功的行銷。

(中時新聞網)