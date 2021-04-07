警報！今年大旱水力發電台電預估進一步減少，更嚴重的是，日月潭水位不斷降低，離夜間尖峰救援投手的明潭抽蓄水力發電廠最低發電取水位，僅剩9公尺。如果都不下雨，5月明潭恐首度面臨停廠命運。屆時晚間僅能靠燃氣發電救援，供電風險上升。

台電水力發電一年發電量約40至50億度，最高峰在2016年達63億度，但去年2020年因水情不佳，只發了29億度，較2019年大減4成6。今年逢大旱，台電主管直言：「今年水力發電恐比去年還少。」

國內水力發電重鎮，大甲溪電廠(內含7分廠)的德基水庫水位已創歷史新低。台電主管說，因水位已到1330公尺，低於最低發電取水口1350公尺，德基分廠已經停止發電。

更嚴重的是，中部日月潭水位目前也降到736公尺，只要落到727公尺，就是明潭抽蓄水力電廠的最低發電取水口。台電主管研判，以目前水位降低速度，如果不下雨，恐怕5月份就會不能取水。

這意味明潭抽蓄水力可能史無前例停擺，影響所及，是夜間民眾返家的用電第二高峰，供電風險會增加。

過去抽蓄水力是利用夜間離峰時間，把多餘的電拿來抽取明湖與明潭水庫的下池池水，往上輸送到日月潭，在白天中午用電高峰放水發電。但現在因應太陽光電容量增加，正中午發電過剩，利用的時間對調，改為白天抽水，晚上放水發電。

假設明潭抽蓄不能發電，台電主管說，就是得多靠升降快的複循環燃氣機組支援夜間用電高峰，像是通霄、大潭電廠多發電。不過少了一個水力，燃氣機組負荷增加，供電風險自然也比較高。

(中時 )