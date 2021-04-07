一般認為學醫的薪水都不會太低，尤其第三類組的牙醫最令人羨慕，有網友舉出數據表示，牙醫師剛畢業就有10萬，但同類組的醫事檢驗師和園藝人員，剛畢業月薪3、4萬，做到退休還是3、4萬，同樣做7年以上，牙醫的薪水和第三類組其他科系，甚至可以差到5倍之多。

這名就讀中國醫藥大學的男網友，在網路論壇《Dcard》PO出2021第三類組相關科系薪資中位數一覽表指出，牙醫系的薪水，明顯和第三類組其他科系有不合理的差距，醫牙的剛畢業10萬，做7年以上月薪通常都有20萬，但不是醫牙的醫事檢驗師或園藝人員，剛畢業月薪3、4萬，做到退休還是3、4萬。

一名就讀中國醫藥大學的男網友，PO出2021第三類組相關科系薪資中位數一覽表。(圖/截自Dcard)

原PO說，一般認為牙醫因為難考、分數高，所以薪水也比較高，不過他認為第一類組最高分的財金、法律系，第二類組的電機、資工系，和同類組其他系比較，薪水也不會差到5倍以上，但第三類組只要擠不進醫牙的那道窄門，就是一輩子在地獄18層。

原PO並指出，健保這塊大餅，有9成分給醫牙的，剩下1成給其他10幾種醫療人員分，導致台灣長期扭曲的醫療體制，他認為可笑至極，質疑醫牙在台灣憑什麼那麼爽？貼文一出引起熱議，有網友認為，因為前面付出的多，相對獲得的報酬就高，畢竟醫師的養成是需要耗費很多時間和金錢去訓練的。

也有網友回應「法律明明賺超多」、「你也能去考啊」、「考不到就不要眼紅吧」、「某證券前分析師，現在在家一天當沖賺的都比我一個月多」；還有醫學系的網友說「可以的話我比較想當那些國營肥貓…狗才考醫學這種累人風險高的工作」。

(中時新聞網)