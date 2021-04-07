做為美國的最親密盟友，以色列是最早取得F-35戰機的國家，也就需要負責F-35的保養與維護。最近以色列發布F-35I的表層維護影片，外界能夠以此得知要保持匿蹤效性有多不容易。

航空學家(The Aviationist)報導，匿蹤又稱低可觀察性(LO,Low Observability)，靠的是飛機的外形與表面的雷達波吸收塗層，也就是說，飛機的輪廓儘可能減少垂直反射面，飛機表面形狀也要儘力簡單化，因此需要機內彈艙，另外機身採用複合材料也能很有幫助，因為金屬的雷達反射率較強，而複合材料較弱。最後就是塗料，在整整飛機覆蓋整個噴氣機上都覆蓋雷達吸收材料，也就可以偏轉或吸收敵方雷達波。

以色列缺水，洗飛機儘量減少用水，多是用特殊的肥皂擦洗。(圖/以色列空軍)

但是在飛行過程中，外塗層當然會受到灰塵、蟲子或單純的空氣摩擦而耗損，時間長了以後，當然會消退匿蹤效果，因此必須定期維護表面塗層，才能確保F-35的匿蹤效果。

以色列空軍在其官方網站上發布了他們對F-35I表面的維護工作。艾迪少校(Major Eddie，以色列為保護飛行員，沒有留全名)是116中隊「南方雄獅中隊」的隊長，他說：「在維護F-35的表層之前，必須先清洗戰機，以確保這架飛機表面乾淨無雜質。」

「大多數飛機每幾星期清潔一次(洗飛機)，F-16I比較好洗，因為比較小，出勤比率又大。而C-130J運輸機大概幾個月洗一次，因為要洗大飛機並不容易。」

「有一些國家為洗飛機設計有大型清洗機，不過以色列沒有，因為那太耗水。我們以色列空軍是用特殊的肥皂，以及後勤人員手動清洗。」

座艙罩的金黃色也是特殊吸波塗層，也要仔細小心擦洗。(圖/以色列空軍)

清潔F-35I大約每3個月要清潔1次，每次過程需要2天，清潔需要3位技術人員，以及1名指導官來執行，可見其慎重。

毋庸置疑，在清潔時，必須輕柔小心，以免塗層遭到傷害，因此技術人員要戴好手套，而且所有工具的邊緣都是軟性材料，避免刮傷塗層，整個過程相當複雜，並且需要最高的耐心。

「南方雄獅」中隊於2020年1月16日，接收F-35I，成為第2個操作F-35I的中隊，在此之前他們使用的是F-16A/B戰機，該型機在2016年12月退役。

(中時新聞網)