MOSFET廠力士（4923）公告2021年3月合併營收為0.92億元，受惠於終端筆電、智慧型手機客戶等對於公司旗下MOSFET產品的需求大幅增加，加上公司持續與供應鏈協調擴增產能、以及調漲報價，貢獻公司3月營收遞出月增41.21％、年增108.6％，且改寫歷史單月營收新高紀錄；累計2021年第一季合併營收達2.48億元，較去年同期成長128.53％。

展望2021年，由於全球疫情蔓延掀起居家辦公、遠距教學需求持續高漲，加上5G NR、WiFi6／WiFi6E等趨勢帶動品牌廠商開發新產品的研發腳步，力士仍看好MOSFET龐大的市場成長需求，推進公司旗下兩大主要業務持續熱轉。

目前不僅既有訂單出貨持續暢旺，面對因晶圓代工廠產能吃緊、投片成本及封裝成本增加的情形，公司亦已與供應鏈積極協調擴增產能、完成調漲報價之幅度，有望整體效益在今年上半年營運逐步發揮成果。

再者，力士董事長張晋誠也射營運成長新三箭，「開發新技術與新產品、拓展藍海市場、提升營運效能」，以期藉重新任董事且為力士技術長涂高維以及經營團隊們、員工們的一臂之力，效益開展下齊步推動公司整體營運更上一層樓。

張晋誠表示，除了公司團隊們積極開創新商業模式、切入藍海市場，以避開產品價格競爭外，在新技術與新產品的開發上，新任董事且擔任力士3年的技術長涂高維先生，率領研發團隊成功協助力士優化目前MOSFET技術專利，並推出新一代ETG專利系列的MOSFET產品，目前也已開始試量產出貨，力士有望隨著主要客戶的需求持續增加，催動新產品出貨比重提高，精進公司未來毛利率與獲利之表現。

另一方面，技術長也發揮過去自身在產業所累積超過20年的實績，協助力士持續朝向晶片尺寸縮小、增強性能、降低損耗等，優化產品效能、可靠性、功率密度等特性進程，有助於公司未來搶攻更多長期訂單、其他客戶轉單的合作機會，並創造整體營運正面之挹注。

此外，力士7日舉辦2021年股東常會，由張晋誠主持，全體股東出席率73.1％之支持，會中承認2020年度營業報告書、財務報表案和各項討論事項，並討論通過2020年盈餘分配案，期將經營成果與全體股東分享。

此次股東會亦進行全面改選董事（含獨立董事），依公司章程規定，票選出董事九席（含獨立董事三席），新當選之董事包括張晋誠、鍾明道、林才熙、廖裕輝、涂高維、秉家投資有限公司，三席獨立董事則由趙培宏先生、孫德至、霍玲玲擔任。新任董事之任期三年，自2021年4月7日至2024年4月6日止。

今日股東會結束後旋即召開董事會推選董事長，會中全體董事一致通過張晋誠先生續任董事長，未來仍秉持著「創新技術、追求卓越」的理念，持續創造營運規模擴大，並仍將以創造股東利益的最大化為最大目標。

(工商 )