臺北傳統市場節登場 將選出「餃佼者」

【旅遊經 洪書瑱報導】

2021臺北傳統市場節正式開跑，今年以「特級水餃大賞」為主題，天下第一攤將以「市場特級水餃」來評比項目，邀集了超過20攤臺北市傳統市場市場名攤，包括饕客難以忘懷曾獲麵食類金賞殊榮二代傳承的「光復一元行」、多次獲天下第一攤多種彩色創意水餃-新富市場「多餃舍」、素食控不能錯過的水源市場「素元齋Vegan」，以及中山市場「初匡水餃」、西湖市場「跩媽咪手工水餃」等，於4/10（六）在圓山花博公園一起爭奪全臺北市場特級水餃的殊榮，目標爭奪全臺北市場人氣水餃大賞霸主頭銜。而臺北市市場處也邀請民眾，4/10-11到圓山花博公園一次享遍市場的美好，現場更推出市場獨家優惠好康！而相關成績公布及頒獎暫定7月19日，經人氣票選（10%）+公開美食評選（40%）+第一階段專家現地評選分數（40%） +第二階段秘密客現地評選（10%），加總後依分數高低，選出前3名金賞得主。

台北傳統市場節登場 將選出「餃佼者」。（旅遊經提供）

台北傳統市場節登場 將選出「餃佼者」。（旅遊經提供）

台北傳統市場節登場 將選出「餃佼者」。（旅遊經提供）

臺北市市長柯文哲表示，翻轉傳統市場的刻板印象是北市府近年來的施政努力方向，這幾年透過市場改建、精進計畫、攤位改造、行動支付導入等政策落實，持續改變市民對傳統市場的形象，今年臺北傳統市場節，提供多元豐富的市場資訊，引領大家走入臺北傳統市場，傳達「傳統市場不只是一棟建築地景，而是所有市民生活中的一部分」的理念。

台北傳統市場節登場 將選出「餃佼者」。（旅遊經提供）

台北傳統市場節登場 將選出「餃佼者」。（旅遊經提供）

豐富多樣的內餡搭上Q彈帶勁的水餃，是許多市民填飽肚子的首選，除了大家熟悉的豬肉水餃、蝦仁水餃、高麗菜水餃、韭菜水餃、絲瓜水餃外，今年參賽的水餃又有什麼種類呢？根據今年臺北傳統市場節的主題，天下第一攤以生活日常中最平易近人的水餃為評選主題，作為市場中常見的商品，參賽攤商可說是精銳盡出，其中曾多次榮獲天下第一攤金賞的新富市場「多餃舍」今年度推出拿手「干貝水餃」，選用日本一級干貝入餡，水餃皮更獨家特製，額外加入「菠菜」調味；而日本餃子職人冠軍的大直市場「曾餃子」使用嚴選花蓮剝皮辣椒，新鮮食材每日直送現場包製，更是多家美食指南推薦的好餃色；還有首次參加的中崙市場「一起叻沙吧」，更是新推出讓人吃了胃就出國富南洋風味的叻沙水餃，精選斑蘭葉、自製叻沙醬、椰奶、小白菜等，下料毫不手軟。

目前參與特級水餃大賞攤商，包括──１.士東──123水餃的「鮮蝦水餃」2. 士東──士東水餃的「泡菜水餃」3. 大直──曾餃子的「剝皮辣椒」、「豬肉水餃」4. 大龍──鳳鳳小舖的「韭菜水餃」5. 中山──初匡水餃的「茴香羊肉水餃」6. 中山──偵鎂手工水餃的「韭菜水餃」7. 中崙──一起叻沙吧的「叻沙水餃」8. 中崙──餃點吃不停的「干貝水餃」9. 木柵──孫豪記手工水餃的「高麗菜水餃」10.水源──大吉利元寶水餃的「人氣招牌水餃」11.水源──素元齋Vegan的「金元寶鮮蔬素餃」12.光復──光復一元行的「鮮蝦水餃」13.安東──福寶冷凍水餃的「翠綠五寶冷凍水餃」14.成功──彭家水餃的「剝皮辣椒水餃」15.西湖──清清水餃的「宜蘭三星蔥水餃」16.西湖──跩媽咪手工水餃的「四季豆水餃」17.西湖──詹媽蔬彩手工水餃的「絲瓜雞肉水餃」18.松江──狠餃色純手作水餃的「蝦仁高麗菜彩色水餃」19.新富──「多餃舍」的「干貝水餃」20.龍山──山東水餃的「高麗菜水餃」

2021臺北傳統市場節將於4/10-4/11在花博公園長廊廣場登場展出，精選市場名攤讓民眾能一次逛遍臺北傳統市場美食，活動現場限量優惠「市場特級水餃」，民眾只要使用10元銅板價就有機會用悠遊付或悠遊卡輕鬆帶走限量優惠特級水餃，活動現場並響應環保推廣活動，民眾只要憑個人攜帶環保袋至服務台出示，即可兌換限量當季農產品。

除此之外，活動當天，還規劃音樂盛宴、有獎徵答、趣味包水餃大賽、水餃小教室等多元活動！也提醒民眾，因應防疫需求全場施行實聯（名）制，請全程佩戴口罩。相關活動訊息可至臺北傳統市場節官方粉絲團（臺北好市發聲）查詢！

圖片：臺北市市場處提供

(中時新聞網)