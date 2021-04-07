衛福部長陳時中近日表示，原定向德國BNT購買500萬劑的德國/輝瑞BNT疫苗恐怕要「say goodbye」了，他坦言，被原廠已讀不回快兩個月，台灣已經仁至義盡了。若對方還是不回覆，就會宣布「棄單」。網路上立即有一堆綠營側翼貼文狂洗陳時中是對的，時中沒有輸，對此，網路名人宅神朱學恒直言，這真的很「傻逼」。

陳時中表示，今年2月18日德國BNT才發聲明，「會賣新冠疫苗給台灣」後至今已經超過2個月，但對於我方的訂單卻遲遲沒有回覆，衛福部持續透過外交部與駐德大使聯繫仍石沉大海。他強調，若不棄單屆時等到貨抵達台灣且要開打，幾乎就會和505萬劑的莫德納接種時間重疊，由於這兩支疫苗都屬於mRNA疫苗，效果都有9成以上，品質幾乎沒有差異。

陳時中還說，考量疫苗效期問題，現在再不棄單，到了6月同時兩邊都到貨，以目前每天只有2000人接種速度來算，就算默德納到了，一天可以提高到1萬人接種，那也要500天才打得完，沒打的都只能看著疫苗過期，時間上沒有意義，因此只能跟BNT道別，台灣也算是仁至義盡了。

對於陳時中這番言論，宅神7日在臉書發文嘲諷，不是台灣老百姓苛求，而是做為一個國家要講道理，合邏輯啊！不能老是靠民族主義，愛國主義和一群「傻逼側翼」在那邊洗時中是對的，時中沒有輸，最後還是沒有疫苗，甚麼心靈勝利都是假的。最後，他舉例，陳時中的狀況，好比宅宅跟妹子告白，妹子不理宅宅，宅宅等兩個月就仁至義盡，只好宣布不愛妹子了。

不是我們苛求，而是做為一個國家要講道理，合邏輯啊!不能老是靠民族主義，愛國主義和一群傻逼側翼在那邊洗時中是對的，時鐘沒有輸，最後還是沒有疫苗，甚麼心靈勝利都是假的。 【中央流行疫指揮中心指揮官陳時中坦言，對於被已讀不回快兩個月，台灣已經仁... 由朱學恒的阿宅萬事通事務所發佈於 2021年4月6日 星期二

(中時新聞網)