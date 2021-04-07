因應民眾攜帶設備播放音樂需求，行政院會明將討論經濟部擬具「著作權法」部分條文修正草案，修法後民眾在公園等戶外場所跳舞健身健康活動，只要攜帶自己的設備播放音樂，均可合理使用，不構成侵權。

根據現行「著作權法」第92條規定，民眾若攜帶音響等設備在公園健身跳舞時播放CD涉及違法「擅自以公開口述、公開播送、公開上映、公開演出、公開傳輸、公開展示、改作、編輯、出租之方法侵害他人之著作財產權」規定，可處3年以下有期徒刑、拘役，或科或併科75萬元以下罰金。

經濟部考量有許多民眾因在公園運動、健身時，因自行攜帶音響等設備，公開播放音樂而觸法，為民眾能合法利用著作，調整合理使用的規定，包含學校遠距教學、圖書館提供館內線上閱覽等。

本次修正也增訂再公開傳達權，在公眾場所播放網路上的影片，例如大賣場透過電腦或螢幕播放YouTube網路影片給客人收看的利用型態，以保障著作權人的權益。

(中時 )