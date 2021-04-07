台鐵太魯閣號408車次2日於花蓮大清水隧道前發生事故，釀成50死、210傷慘劇。針對太魯閣號誰要負的責任最大？前民進黨立委沈富雄表示，綜合民調來看，李義祥的責任最大，毫無疑問；至於行政院長蘇貞昌和交通部長林佳龍的政治責任，都排名在前3、前4名之內。

沈富雄6日在政論節目《少康戰情室》中表示，綜合民調來看，國人的智慧，還是蠻準的，問到太魯閣號事故誰的責任最大？大都說是李義祥，這個毫無疑問。至於行政院長蘇貞昌和交通部長林佳龍有沒有責任？蘇貞昌、林佳龍都排名在前3、前4名之內。

針對太魯閣號事故，沈富雄表示，現在分成兩類來看，如果那一天李義祥沒開工程車、或者李義祥沒到現場，就不會發生這件悲劇了。也就是說，連假第一天，李義祥幹嘛在工地閒晃，他不來就沒事了 或是只騎個摩托車來到工地，就會沒事了。

沈富雄指出，國民黨主席江啟臣表示，如果什麼事都做了，也許就不會發生；沈富雄認為，這就難講了，很多事情即使做了，恐怕也免不了發生事故，如果要追究到這個程度，那台灣就翻天覆地了，這也是想要選總統的人可以注意的地方。

針對蘇貞昌和林佳龍的請辭。國民黨副秘書長柯志恩表示，政治人物什麼時候該負責、什麼時候該請辭，這是考量他們的一個政治智慧。很顯然，蘇貞昌和林佳龍這次的表現，無法反映出他們的一個智慧。國外報導指，台灣這次的太魯閣號意外50人死，是台灣新冠肺炎死亡人數的5倍；柯志恩對此表示，這標題是多麼震撼，台灣的新冠肺炎疫情守得這麼好，可是我們一個火車事故，卻可以死這麼多人，可以反映出，我們在工地安全執行上有疑問。

(中時新聞網)