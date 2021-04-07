台鐵太魯閣號出軌意外第6天，檢警持續偵辦事故原因，先前確任李義祥2日並非獨自一人單純巡視工地，根據監視器畫面，今下午也帶回當天和李同車前往工地的越南籍非法移工「阿好」，檢警目前也仍正在偵訊中。

李義祥事發後，向檢方供稱自己單獨駕駛肇事工程車前往工地，不過該說法隨陸續曝光的畫面打臉，事發當天，副駕駛座疑似還有個人。據了解，該男是李以低薪違法聘雇的越南籍逾期滯留非法移工，檢警透過其他越南移工協助策動該男子出面，今傍晚終將人找到帶回。

據透露，該名越南籍非法移工年約26歲，仲介將其取名「華心好」，綽號「阿好」，來台灣已有4至5年。而李義祥昨晚也被檢方提訊到花蓮地檢署問話，不過，檢方為確認李的供詞是否屬實，今天上午也將工程合夥人林長清，以事件關係人的身份帶回事發現場，協助還原當天現場狀況，釐清整起出軌意外發生的過程。

(中時 )