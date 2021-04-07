大豐電大股東戴永輝收購TBC上層管理公司65％股權交易案，NCC於7日邀請申請人、轉讓人及受讓人三方到NCC陳述意見，戴永輝向NCC提出三項聲明，一 ，非國內某MSO（有線電視系統台）的人頭，若有任何資金與該MSO有往來，NCC可撤銷此交易案，二，交易後若與某MSO有資金往來，NCC亦可撤銷此交易案，三，交易案資金來源是由戴永輝個人的信用、資產及銀行借貨，絕無與某大MSO及關係企業有任何關係，若有的話，也願意撤銷此交易案。

TBC上層信託基金APTT的基金管理人公司AMPL的執行長麥金里（Brian McKinley）7日親自從新加坡飛來台灣，加上戴永輝及亞太電信董事長呂芳銘三人，7日均親自到NCC陳述意見。

由於前時代力量立委黃國昌先前取得吹哨者資料，並在臉書公布向NCC檢舉的內容，指呂芳銘2017年入主TBC交易案的背後資金來源一部分來自富邦集團董事長蔡明忠，戴永輝7日對此主動提出三項聲明反駁。

另外，戴永輝7日亦透露該筆交易的資金來源，是由大大數位上層大無畏投資控股公司持有的大豐電39.1％持股，向國泰世華銀行質押，取得五年3,500萬美元約合新台幣12億元的授信，戴永輝承諾，該交易案通過後，大大數位匯流將現金增資，由大無畏投控全數認購增資股。

2020年戴永輝以大無畏全球投資控股、大大數位匯流收購呂芳銘持有的Dynami Vision 65％股權，由於TBC的資產及股權信託在Dynami公司，戴永輝取得Dynami Vision股權後，將取得TBC經營管理權，交易案完成後將間接取得TBC經營權，大豐電與TBC合計收視戶將達96萬戶，市占2成，將躍升第三大有線電視集團，是近年國內有線電視市場相當重大的交易案。

NCC主委陳耀祥日前主動提及希望TBC能自新加坡下市一事，麥金里表示，要從新加坡下市，要有75～90％股東同意，且股權變動需經過新加坡相關單位核可，能否下市不在管理公司管控範圍內。

至於當初不以大豐電投資TBC上層管理公司，戴永輝說，主要考量大豐是上市公司，怕有違惡意持有及黨政軍條款的疑慮。

翁柏宗強調，後續NCC仍將釐清這筆交易案的資金往來，另外，呂芳銘表示仍保留Dynami Vision的35％持股，主要考量智慧經濟時代，未來將與亞太電信在ICT領域發揮綜效。

(工商 )