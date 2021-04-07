大陸基本面預期逐步上修，IMF大幅上修大陸今年GDP成長率，由前值的8.1％上修至8.4％，3月製造業PMI由50.6升至51.9，優於市場預期51.2，預計即將公布的國內經濟資料整體超預期，製造業出口和服務消費有亮點，投信法人強調，整體來看，陸股後市看俏。

日盛中國戰略A股基金經理人黃上修表示，A股一季報也將迎來業績增速的高點，市場經過一段時間調整後，諸多板塊的估值性價比在逐步凸顯，基本面改善的方向是當前投資較強的確定性。

板塊方面，新能源車、消費板塊、順周期產業以及科技類四大主題，是可持續關注的盤面焦點。

群益中國新機會基金經理人洪玉婷指出，美債利率上行反映對經濟增長上修，全球保持經濟復甦趨勢，對股票市場是正面影響，風險來自於美國聯準會(Fed)貨幣政策動向及油價波動。由於利率上行影響評價體系，針對高估值個股需要審慎選擇具有產品定價能力及盈利能見度高的公司。

洪玉婷指出，大陸的政府報告中，加大對科技創新的支持力度，製造業企業研發費用加計扣除比例提高到100％；促消費的舉措集中在商品消費領域，健全城鄉流通體系，加快電商、快遞進農村，擴大縣鄉消費；以及要求制定2030年前碳達峰行動方案。大陸十四五規劃期間的重點任務是科技創新、擴大內需及綠色發展，相關行業的成長機遇值得關注。

(工商 )