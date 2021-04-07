新台幣升值對銀行淨值影響很大。據國銀財報顯示，去年國銀經其他損益依公允價值（OCI）項下金融資產，亦有未實現增值利益達2,125億元，對淨值是大補丸，無奈銀行海外據多及放款眾多，境外資產兌回新台幣後，去年底產生近532億元的匯損，吃掉1/4的金融資產增值。

銀行多數投資債券居多，股票頂多100～200億元就算極大規模，2020年底投資股票增值利益最大的，應是台灣銀行，其在公允價值直接入損益（PL）項下有874億元的股票，到去年底增值達539億元，在OCI項下的股票亦增值522億元，兩者合計破千億元，是所有銀行第一大，其次是第一銀行的OCI項下股票，有近149億元的增值利益。

若不計輸出入銀行及今年才開業的樂天國際商銀，35家國銀2020年底淨值達4兆1,424億元，比2019年底增加976億元，增幅達2.4％。

不過，去年國銀因為新冠肺炎全球大降息及紓困措施，利息收入減少，再加上海外頻踩雷，認列呆帳損失，並縮減海外放款金額，並增提備抵呆帳準備，所以35家國銀稅後獲利合計2,786億元，比前年減少逾356億元，衰退幅度逾11％。

且去年債券等增值或價值反彈，並沒有前年大，所以國銀2020年底綜合損益為2,804億元，比前年少914億元，衰退幅度亦近25％，即代表35家國銀去年身價上漲幅度，沒有前年大。

國銀除公債、國庫券外的有價證券投資，受銀行法核算基數25％的限制，所以對股票投資相對會比較保留，且多放在OCI項下，算是中長期策略性投資，加上債券等部位，銀行去年底OCI項下金融資產未實現利益有2,125億元，比前年底增加370億元。

如台銀、土銀、合庫、一銀、華銀、兆豐銀、國泰世華銀、上海商銀等都有逾100億到500億元不等的OCI金融資產未實現利益，八大公股合計則有1,389億元，身價極可觀。

但這些增值及獲利，去年被海外資產兌回新台幣計算的匯損，吃掉500多億元，否則銀行淨值應成長更多。

(工商 )