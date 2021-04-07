酒井法子在《PRODUCER K PART4》演的角色就是自己「酒井法子」，據悉她在劇中也有歌唱的片段。該劇由資深小生石黒賢主演老練的電視製作人，第4季預計6月上旬殺青、9月下旬上線，並預定發行DVD。

酒井上一次演出電視劇是2013年7月，而當時也與石黒合演。另一部在2013年拍好而未上映的電影《空蟬之森》已於今年2月上映。

此外，酒井1995年5月推出的代表曲〈碧綠色的兔子〉，2004年9月開始於平台登場至今年2月累計超過了25萬次下載，上月獲得日本唱片協會認定為白金單曲，同時獲認定的還有菅田将暉〈虹〉、高橋真理子〈對不起・・・〉BTS〈Dynamite〉、Mrs. GREEN APPLE〈INFERNO〉等曲。酒井獲獎時坦言「說真的嚇了一跳，但還是很高興。」

〈碧綠色的兔子〉曾由翁虹翻唱為〈變了模樣〉，酒井自身在90年代也活躍華語音樂舞台，用中文與孫耀威合唱過〈有緣千里〉，該曲至今仍在歡唱APP中受到歡迎。據傳當時因作業問題，酒井要實際錄音時，才發現自己練習的其實都是孫耀威要唱的部分。

(中時 )