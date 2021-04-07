有網友今(7日)在PTT表特版 (Beauty)分享女星演出《戲說台灣》多張美照，照片中她身穿飄逸古裝扮演蘭花精，甜美笑容加上精緻五官讓網友紛紛暈船，更有人直呼：「昨天看到就覺得很正，想說戲說怎麼有這麼正的妹子！」

原來這位女星是網紅出身的張雅涵(Kimi)，她不僅外型甜美，還擁有不科學的34C上圍與21吋螞蟻腰好身材，社群網站上的私照也是一張比一張還辣，不是小背心側身挖空秀豪乳，就是遊走在尺度邊緣的美人出浴圖，讓網友看了邊噴鼻血邊留言「讚，又敢脫」、「想成精了」、「舔冰甜筒那張照片一看就是專業人才」、「身材逆天」。

現年24歲的張雅涵，憑著天使臉孔與魔鬼身材在網路上走紅，IG吸引超過56萬粉絲追隨。自出道以來，每年都會推出一本寫真集的她，不僅曾出過單曲「你的女朋友」，更積極朝演員之路邁進，盼能當個全方位藝人。

張雅涵2019年更在Q&A影片中回答粉絲辛辣問題，對於有人質疑她與過去長得不太一樣，她坦言自己的確有整形，割過雙眼皮，也在下巴打過玻尿酸，同時也因為戴過牙套的關係，導致臉型變得更尖。

此外，張雅涵更大膽回答了「初體驗」問題。她大方坦承第一次是在17歲初戀時候，不過初戀男友現在已結婚生了2個孩子，讓她忍不住搞笑自嘲：「我現在在幹嘛？」更不忘貼心提醒大家一定要做好保護措施。

(中時新聞網)