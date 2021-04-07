全球暢銷小說改編電影《哈利波特》，參與過演出的演員身價和知名度幾乎都會翻漲，曾在《哈利波特：混血王子的背叛》飾演巫師作家埃爾德沃普爾（Eldred Worple）的英國男星保羅里特（Paul Ritter），日前卻驚傳腦癌逝世；6日保羅里特經紀人證實，保羅里特5日因腦瘤不幸去世，享年54歲。

綜合外媒報導，英國資深演技派男星保羅里特5日傳出腦癌逝世引起熱議，6日他的經紀人證實死訊，「保羅里特於4月5日星期一晚上去世」，經紀人也透露保羅里特受腦瘤影響，近期都在家休養，他的老婆和兩個兒子也都在家中陪伴他。

保羅里特（圖右一）在《哈利波特：混血王子的背叛》飾演巫師作家。(圖/ 《哈利波特：混血王子的背叛》劇照)

保羅里特不幸逝世的消息曝光後，英國演藝圈和好萊塢不少名人紛紛發文哀悼，影迷也都很不捨，轉貼他歷年拍過的作品；而經紀人也哀痛地說，「他是一位才華橫溢的演員，用精湛的演技在舞台和銀幕上詮釋各種角色，他睿智、善良且幽默，我們會很想念他的。

踏入戲劇領域將近30年，保羅里特從一名舞台劇演員，變成家喻戶曉的電影明星，演出過電影《哈利波特：混血王子的背叛》、《007：量子危機》和HBO影集《核爆家園》等等；豈料，才54歲就因病離開人間，讓粉絲感到相當可惜。

(中時新聞網)