桃園市人口持續成長，少子化下仍有7所國中、20所國小實施總量管制，擠破頭仍進不去，要進還得比誰居住時間久，有議員斥總量管制讓學校「明星化」，甚至有學校要求交4張生活照和不得拒絕家訪，痛批擾民，教育局喊冤稱「便民」遭誤會，居住證明文件7大項擇1即可，會再加強溝通。

議員黃婉如說，教育局實施總量管制，變相讓學校「明星化」，不但矮化其他學校，校方還要求學區學生繳交居住證明，不但房屋租約要公證，還要日常生活照片4張，更要檢附不定期家訪同意書，斥教育局未盡督導之責，讓學校加油添醋、胡亂加碼。

黃婉如還說，進不去的學生必須分散其他學校，明明鄰近有校卻不給轉介，只能到校方指定的3所學校就讀，離家遠交通不方便還要再轉車，要求只要其他學校沒額滿，都要能收總量管制的學生，不要讓學生舟車勞頓。

教育局長林明裕說，總量管制學校並非辦學優於其他，而是人數超過附載，學習品質恐受影響，慣以戶籍先後順序篩選學生相對單純，強調學校有責任要查核有無居住事實。

教育局指出，一般要求檢附房屋所有權狀影本、去年5月房屋稅單證明、最近一期水電瓦斯電話費繳費單、法院公證過的房屋租賃證明、法院公證過的無償租用影本、一般民間租賃契約等皆可，但若真的無法出示，權宜之計也能提供日常生活照片佐證，強調文字都有清楚說明「擇一即可」，會請校方再跟家長說明清楚，避免誤會。

教育局指出，國中通勤範圍是5公里，都在規定範圍內，是否能轉介也要視其他國中狀況而定，會鼓勵各校促進校際合作，聯繫更緊密，有空間就不要拒絕。

(中時 )