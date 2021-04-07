民進黨高雄市議員鄭孟洳近2年來努力瘦身，甩掉30公斤，她整個人小了一號，變身成正妹。這身材大轉變的起因是2019年有一名李姓網友在臉書粉專留言批評醜、胖進行人身攻擊；鄭孟洳怒而提告並下定決心瘦身反擊污名標籤。官司雖在一、二審判李姓網友無罪，但李姓網友還留言罵「妳全家都死光啦」，被法官依恐嚇罪判拘30天、緩刑2年，還要寫悔過書。鄭孟洳討回公道外，瘦身成功變為正妹，議會同仁紛紛投以讚賞眼光。

據《ETtoday新聞雲》報導，鄭孟洳是前高雄市議員鄭新助的孫女，她從2020年2月份開始減重至今，已經減了約35公斤，整個人小了一號。鄭孟洳是怎樣瘦身成功的？她從2020年2月就開始參加健身課程，每週3天、每天1小時，搭配3餐刻意減少澱粉量，最後狂瘦30公斤，整個人小了一號，終於變身正妹。

鄭孟洳2019年4月2日在臉書粉專貼文指「今日北上民進黨中央研習課程」的訊息，並附上個人笑顏照片，李姓網友留言「妳老爸在電台賣藥，讓妳吃到那麼肥」等言語攻擊鄭孟洳。

鄭孟洳提告後，李男辯稱鄭的家族開電台賣藥是事實，自己確實有錯，不應該去傷害鄭孟洳的自尊，一、二審法官認為，「醜」、「肥」純屬個人主觀觀感，因此判李男無罪。不過，李男攻擊鄭孟洳的時侯，卻因曾留言「因為妳全家都死光啦，正在幫妳辦」，被法官認定涉恐嚇罪，判他判拘30天、緩刑2年，還要寫悔過書，可上訴。

(中時新聞網)