蘋果一直在開發新技術，而根據最近的專利申請顯示，這項新技術將有助於確定iPhone何時會耗盡電量。該專利已向美國專利商標局提交，並於本周獲專利權。

根據9To5Mac網站的報導，蘋果已經獲得了一項新系統的專利，該系統可以警告iPhone用戶何時其設備將要耗電完畢。該專利名為「電量通知的智慧建議」。這個新系統不會像某些iOS功能那樣幫助保持內部電池壽命，而是會根據最近的使用情況幫助用戶了解一天中電池可持續使用多長時間。

目前，一旦設備僅剩大約20％的電量，iPhone用戶就只能得知電池電量低。但是，該專利可以運行一個更複雜的系統，因為它還將識別用戶在一周中不同日期的行為，從而相應地調整每天的電池警報。

例如，如果用戶通常在晚上為智慧手機充電，但一次卻忘記了充電，過去僅會在第二天上班之前收到「電池電量不足」指示，並無法讓用戶時間在下班前給手機充電。

但是這個專利可以辨別用戶明天可能需要用到更多的電量，它會還有30％電量時（比原先設定多10％），就提前通知用戶需要充電了。這項專利極有可能在iOS 15作業系統發布時加入。

(中時新聞網)