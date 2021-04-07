統一獅昨日對上富邦悍將盜壘戰術一直下，單場5盜壘成功，而富邦單場被5盜已經是富邦球團接手後隊史最慘，不過今日統一獅沒停歇，6局結束已經出現6次盜壘成功，比昨天更多，今日賽前獅隊總教練林岳平透露只是時機剛好，近幾年獅隊盜壘次數本來就很多。

統一獅昨日對上羅力，上一場對決羅力差點達成無安打比賽，因此獅隊採取更多戰術，昨日多次嘗試盜壘，6次盜壘僅有1次失敗，而富邦單場被5次盜壘成功，已經是隊史新高，今日賽前林岳平說，「單純有盜壘時機，對上羅力要一直安打、安打攻破比較困難，剛好有時機可以拚盜壘，想要賭賭看。」

林岳平表示，第一局盜壘成功後有得分，在保有優勢的情況下自然會想一直嘗試，「賭一次過了就想要賭第二次、第三次，但假如第一次失敗會猶豫。」

林岳平表示近幾年統一獅團隊盜壘次數都很高，是從前任總教練黃甘霖就保持的作戰模式，黃甘霖在球員時期以快腿著名，曾連5年拿到盜壘王，而獅隊確實自2018-2020年團隊盜壘次數皆為各隊最高，2018年有118次。

可怕的是不只昨天開綠燈，今日統一獅面對富邦悍將投手傑斯用同樣招數伺候，截自6局結束，獅隊已經有6次盜壘成功，富邦1次盜壘都沒抓到，再破隊史最慘。目前中職單場單隊最多盜壘次數是1996年6月8日時報鷹9次盜壘成功，對手是三商虎。

(中時 )