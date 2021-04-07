美國海軍表示，美軍導向飛彈驅逐艦馬侃號今天「例行」通過台灣海峽。在此同時，中國派更多戰機進入台灣防空識別區，且遼寧號航空母艦編隊正在台灣附近訓練。

路透社報導，美國海軍發表聲明說：「馬侃號（USS John S. McCain）通過台灣海峽展現美國對自由開放印太地區的承諾。美軍將持續在國際法允許地區執行飛行、航行及其他任務。」

(中央社)