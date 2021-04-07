兩岸情勢緊張 美軍驅逐艦馬侃號通過台灣海峽 21:222021/04/07 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美軍導向飛彈驅逐艦馬侃號(圖/維基百科) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國海軍表示，美軍導向飛彈驅逐艦馬侃號今天「例行」通過台灣海峽。在此同時，中國派更多戰機進入台灣防空識別區，且遼寧號航空母艦編隊正在台灣附近訓練。 路透社報導，美國海軍發表聲明說：「馬侃號（USS John S. McCain）通過台灣海峽展現美國對自由開放印太地區的承諾。美軍將持續在國際法允許地區執行飛行、航行及其他任務。」 走進雲霧裡賞櫻花 夏日還有鼓與大自然的和鳴表演 055驅逐艦首合體 大增陸航母戰鬥群殺傷力 (中央社) #台灣 #海峽 #通過 #台灣海峽 #美國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 可口可樂被抵制 共和黨籲公務機關撤除其飲料機 17:122021/04/07 財經 菅義偉訪美前動作頻頻 陸媒警告莫插手中國內政 11:312021/04/07 兩岸 遼寧艦行經台海周邊 中美台三方軍機凌晨空中較勁 11:422021/04/07 政治 遠景基金會座談 國防大學教授示警！台海火藥味 如一戰前巴爾幹 04:102021/04/07 焦點新聞 美欲介入烏東局勢 俄促遵停火協議 04:102021/04/07 話題觀察 星展：今年第二季景氣達高峰 台灣經濟和美、中強勁連動 15:332021/04/07 財經 伊朗軍艦紅海刺探 以色列動手報復 11:292021/04/07 軍事 《國際產業》蘇伊士卡輪後 亞洲物資運補仍餘波蕩漾 09:442021/04/07 財經 中芯國際4月1日後全線漲價 15:362021/04/07 財經 中揚光 兩岸啟動大擴產 04:102021/04/07 產業．科技 出事工地曾被安排專案勞檢 勞動部證實因未施工而未檢查 11:492021/04/07 財經 國際熱門新聞 同盟鬩牆？美軍認為日本領海設定「有問題」 - 國際 陸疫苗外交在東南亞觸礁 菲國學者曝原因 - 國際 單日死4000人 南美大國引爆核災級新冠災難 下周將破美紀錄 - 國際 兩岸情勢緊張 美軍驅逐艦馬侃號通過台灣海峽 - 國際 - 中央社 伊朗挑戰核管制禁令 試用IR-9鈾離心機 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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