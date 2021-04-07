鋼琴家陳偉茵表示，人生有幸能與里昂．弗萊雪學習，不管是作為音樂家或是作為人，都深獲啟發，並受用無窮。（鄭任南攝）

鋼琴家陳偉茵表示，舒曼鋼琴協奏曲可說是舒曼寫給妻子克拉拉．舒曼的情書，裡面藏有許多密碼。（鄭任南攝）

師承一代鋼琴大師里昂．弗萊雪，旅美鋼琴家陳偉茵去年返台，近期將首次和指揮家殷巴爾合作，與台北市立交響樂團同台演奏舒曼鋼琴協奏曲，她表示，這可說是舒曼寫給他妻子克拉拉．舒曼的情書。

陳偉茵表示，她過去沒能在課堂上演奏這首作品給里昂聽，但她以大師教給他的求知精神，抽絲剝繭這部作品的密碼，「從樂曲最開頭的動機，無所不在地藏了克拉拉的姓名密碼，耐人尋味。」

陳偉茵出生於1983年，畢業於美國茱莉亞音樂院學士、約翰霍普金斯大學琵琶第音樂學院碩士及演奏文憑，她表示，從小學音樂，是因為有個愛古典音樂的母親，她的父親是一名醫生，家裡還有個哥哥，曾學過多樣樂器，她從小就在音樂的世界裡成長。

「古典音樂有我和媽媽最甜蜜的回憶，每次媽媽來接我放學，我們會在車上一起聽音樂，我從小就聽著媽媽放給我聽的鋼琴協奏曲長大。」

真正讓陳偉茵愛上鋼琴，是10歲那年，她聽見貝多芬第三號鋼琴協奏曲，她以「墜入情網」來形容，「貝多芬音樂有一種超越性，這讓我迷上彈鋼琴，我第一次意識到自己學的鋼琴，有多麼迷人，那次被電到，就再也停不下來。」

陳偉茵說，鋼琴能像交響樂般豐沛，卻也能帶給她寂靜的感受，「那裡面有一個廣大又多元的世界，是一種超越精神意志的旅程，我想，這是我小時候在貝多芬第三號鋼琴協奏曲裡聽到的感受，但我那時候還沒想得這麼清楚，只記得那樣深刻的感覺。」

最近，陳偉茵和音樂家朋友聊天，談到為什麼選擇成為鋼琴家，大家的答案都很相似，「這其實不是自己的選擇，而是受到一種召喚，自然而然地走上音樂路。」

陳偉茵表示，與里昂的學習過程，改變了她的「音樂DNA」，「那是一種由內到外，不管是作為一名音樂家，或是作為一個人，他都帶給我深刻的影響，實踐他帶給我的影響，是我一生的志業。」

難忘2013年，和里昂一起在台灣巡迴演出，當時里昂擔任指揮，陳偉茵演奏布拉姆斯第一號鋼琴協奏曲，「現在回想起來，他在那裡指揮，交響樂團在我後面，我坐在鋼琴前，真的有種魔幻的感覺，那是一趟很有活力的旅程，我有幸學習許多。」

陳偉茵說，里昂教給她的每一堂課，都在她腦海裡。「音樂就在那裡，一應俱全，我只管去實踐，並和大家分享一切，就足夠了。」演出將於4月11日，在台北國家音樂廳登場。

(中時 )