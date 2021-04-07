為微水力開啟更多門。台電蘭陽電廠設置全國首座「流速型微水力測試平台」，今(7)日舉行啟用儀式。該平台投資1500萬元，於電廠尾水道設置平台，可供台電自己以及民間業者測試校正微水力機組，願景是讓微水力可遍地開花。

對首座微水力測試平台上路，台灣小水力綠能產業聯盟理事長洪正中給予肯定。但他強調，建置微水力或小水力發電，不能只靠台電，需要更多民營廠商加入。但現在整體投資環頸、經濟誘因、技術人才都不足，像是政府訂的電能躉購費率，小水力發電收購每度只有2.8到3.1元，遠比起太陽能低，應該調高才有誘因。

台電表示，目前慣常水力發電裝置容量共約204.5萬瓩，包含11座水力電廠、87個機組，平均年發電量達40億度，等同提供逾100萬家戶年用電量。因台灣地理環境不易再開發大型水力電廠，所以近年開始瞄準結合既有水庫、水力電廠與圳路等水利設施的「小水力」發電系統，裝置容量在2萬瓩以下。後來又鎖定100瓩以下，更小的「微水力」開發。

台電目前於鯉魚潭、湖山水庫等10處設有小水力發電機組，累計裝置容量近2.6萬瓩；微水力部分，自主開發12處廠域，包含東部電廠、萬大電廠及日月潭大觀、明潭電廠等，另外也協助花蓮福慧農場建立示範機組。

台電表示，宜蘭蘭陽發電廠尾水道有約700公尺的直線開放渠道，特別筆直且流速穩定，最大放流量可達每秒30立方公尺，流速也有1到1.5公尺，台電進而規劃5瓩的微水力機組，2019年7月正式啟用。

蘭陽電廠的微水力屬於「流速型」，利用自然水流動能，轉動水車產生機械能產生電力，相較於水位落差發電的「水頭型」微水力，流速型規模較小，因初期投入成本較高，較缺乏開發誘因。

因此，台電再度善加利用蘭陽電廠發電尾水，投資1500萬元於尾水道打造全國首座流速型微水力測試平台，設置2座間距10公尺的橫向跨河結構，以及2座最大移動寬度10公尺的機組放置平台，當機組放上測試平台，可利用天埤機組調整出力控制渠道水深、流速和流量等，結合河道裝設的量測儀器，用以偵測流速及發電機的電壓電流功率，檢驗機組效能，可幫助開發者調校參數，提升效能。

(中時 )