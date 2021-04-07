花蓮超有感！今晚(7日)9點19分，花蓮縣發生規模4.9地震，震央位在花蓮縣政府西南方22.4公里處，也就是壽豐鄉，地震深度僅17公里，屬於淺層地震，最大震度花蓮縣4級；花蓮市、南投奧萬大、台東海端3級；雲林、彰化、台南、嘉義2級。

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(中時新聞網)

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