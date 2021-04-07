花東人驚嚇！21：19花蓮壽豐規模4.9淺層地震 最大震度花蓮4級 21:302021/04/07 中時新聞網 林毅 、 許立穎 、 尉遲佩玉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 21：19花蓮壽豐發生規模4.9淺層地震，最大震度花蓮4級。(圖/氣象局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 花蓮超有感！今晚(7日)9點19分，花蓮縣發生規模4.9地震，震央位在花蓮縣政府西南方22.4公里處，也就是壽豐鄉，地震深度僅17公里，屬於淺層地震，最大震度花蓮縣4級；花蓮市、南投奧萬大、台東海端3級；雲林、彰化、台南、嘉義2級。 證交所今線上引資 規模空前 寬量合辦 邀51家聚焦ESG 「做好事的幫派」紀錄片上線！ 信義房屋用影像呼籲關注青少年議題 (中時新聞網) #花蓮 #地牛 #壽豐 #規模 #4.9地震 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 看完太魯閣號出軌民調 沈富雄點名3人責任最大 20:462021/04/07 政治 車廂頻傳手機震動聲 義消一看「爸爸」未接來電18通 心好酸 21:222021/04/06 社會 花蓮太魯閣號事故 富邦產險迅速啟動緊急應變機制 16:012021/04/07 財經 鐵軌有障礙物怎辦 台鐵救命電話曝 竟不是110 12:262021/04/07 生活 大甲媽起駕掀轟動 彰化縣警局道路封閉管制 12:102021/04/07 生活 台鐵408次太魯閣號事故 運安會戳破李義祥停工謊言！工程車釀禍 不排除聲押更多人 04:102021/04/07 焦點要聞 太魯閣號2罹難者「同年同天生死」 花蓮市公所：資料顯示錯誤 09:062021/04/07 社會 李義祥紀錄糟 藍諷綠黨證通行無阻 04:102021/04/06 焦點要聞 花蓮19歲少女流浪到台北 熱心員警協助返家 19:152021/04/07 社會 非法藥物使用20-29青年比例最高 食藥署前進花東落實宣導 12:242021/04/07 生活 4月19日北市一殯 國民黨為許水德舉行告別式 14:592021/04/07 政治 生活熱門新聞 限水供5停2 台中男爽用8噸水塔：住透天優勢 - 生活 午後雷雨要來了！鄭明典PO海上珍珠圖 網嗨翻：下雨吧 - 生活 358噸太魯閣號撞工程車如踢開石頭 運安會揭重大傷亡真相 - 生活 大甲媽遶境9日起駕 交管看這邊 - 生活 加油站馬尾妹脫下制服超辣 網暴動「油箱加滿」 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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