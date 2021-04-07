中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（7日）在記者會上表示，原本向德國BNT購買500萬劑的BNT疫苗，但等了2個多月至今無下文，若BNT疫苗的到貨日期比莫德納疫苗晚，我方可能就會放棄購買。對此，藥師林士峰直言，大陸上海復星製藥代理商，明明就有發聲明表示，願接受台灣方面採購，然後陳時中跳過大陸亞洲代理商，無視商業規則，直接跟德國總公司談合約，直接被已讀不回，他還大內宣「仁至義盡」，這種做法讓藥師認為，還以為只會出現在獨裁國家。

藥師林士峰。(圖/翻攝自 臉書)

陳時中解釋，考量疫苗效期問題，現在再不棄單，到了6月同時兩邊都到貨，以目前每天只有2000人接種速度來算，就算默德納到了，一天可以提高到1萬人接種，那也要500天才打得完，沒打的都只能看著疫苗過期，時間上沒有意義，因此只能跟BNT道別，台灣也算是仁至義盡了。

藥師林士峰對此在臉書發文澄清，BNT疫苗台灣地區的銷售權是被中國大陸上海復星代理走，代理商也有發新聞稿表示，台灣方面如果要購買，也沒什麼問題。結果時中大部長硬是忽視商業規則，即使可能被加價也要跳過『中國籍』代理商直接跟德國總公司談合約，然後被已讀不回。

陳時中還可以說『仁至義盡』，講的好像人家不賣你一樣。他忍不住嘲諷「霸氣」，這樣子操作民族主義，讓意識型態大於專業採購，還以為只會出現在獨裁國家。

中央流行疫指揮中心指揮官陳時中坦言，對於被已讀不回快兩個月，台灣已經仁至義盡了，再等兩天，對方若還是不願回覆，我們就會宣布「棄單」 ------------分隔線------------- 霸氣，可是單方面宣布對方已讀不回快兩個月，真的... 由藥師林士峰發佈於 2021年4月6日 星期二

(中時新聞網)