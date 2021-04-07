Dyson被視為家電界的夢幻品牌，不過有網友發現，好市多Costco的Dyson吸塵器竟然只賣799元，仔細一看才發現，原來是給三歲以上兒童用的Dyson「仿真無線吸塵器」玩具，不僅價格佛心，更令人驚訝的是，還真的可以吸起小紙片，吸引不少家長瘋搶。

原PO在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》PO照寫道「看到這個我笑翻了，乍看還以為是真的」。從照片中可見，迷你版的Dyson「仿真無線吸塵器」玩具，售價799元，不過仿真程度細膩，商品說明強調，可像真實商品般操作，還附有扁型及滾筒吸頭可替換，甚至可吸起小紙片，幫助孩子手眼協調發展。

網友PO出好市多賣的Dyson「仿真無線吸塵器」玩具，售價799元。(圖/截自臉書 Costco好市多 商品經驗老實說)

原PO發文表示，自己的女兒剛滿一歲，還不適合玩，想詢問大家「Dyson吸塵器有人有買嗎？真的會發出聲音嗎？」貼文一出引起熱烈回響，網友紛紛回應「再也不會拿媽媽的Dyson去撞牆或是撞地板了」、「買一支給女兒，不然都一直跟我搶」、「我知道交換禮物要送什麼了」、「買來當鑰匙圈」、「真的欸…好可愛喔」。

有網友搜尋CASDON品牌，發現這家公司是專門製作家電玩具的，認為這商品不但可以讓小朋友玩得很開心，還可以從小訓練如何做家事，而且真的會發出聲音，還有可拆式集塵盒，有網友建議，可以拿來清潔桌面剛好。

(中時新聞網)