好市多近日推出一款仿真吸塵器玩具，商品從外部造型到內部結構都和真正的家電相仿。(摘自Costco好市多 商品經驗老實說)

美式賣場好市多（Costco）販售許多知名進口品牌，讓民眾能用划算的價格買到好貨，深受許多人喜愛。近日一位女網友分享，在賣場上驚見知名家電品牌竟吸塵器竟只要799元，但細看才發現，其實這是「仿真玩具」。網友笑虧，「奴性要從小培養。」

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」貼出照片，賣場上陳列許多台Dyson吸塵器，不過售價竟不到千元，只要799元。但仔細一看，才發現這是相似度極高的「仿真吸塵器玩具」。原PO笑翻表示，「乍看還以為是真的，799元的DYSON吸塵器，有人有買嗎？」

貼文一出，馬上引起網友熱議，「我一開始也以為是真的」、「太逼真了」、「原來是玩具！還以為是下殺的多誇張大家都來搶」、「出這種玩具感覺很奴性，奴性從小培養？」、「這個超推，我女兒超愛，有聲音，還有可拆集塵盒」。

不少買過的網友分享，這款仿真吸塵器真的可以使用，但吸力不強，只能吸碎紙屑、頭髮。不過，商品的細節卻相當講究，從外部造型到內部結構都和真正的家電相仿，不但有聲音，還能拆卸替換。但多數家長坦言，除了培養小孩長大做家事的習慣外，主要也是買來阻止小孩把家中真正破萬元吸塵器被拿來玩。

(中時新聞網)