美國聯準會台灣時間周四凌晨將公布3月利率會議紀要，關注Fed官員對2021年、2022年美國經濟前景展望，以及貨幣整策是否有調整，以及Fed準會 (Fed) 主席鮑爾將於國際貨幣基金組織 (IMF) 舉辦之線上論壇發表談話，美股周二自高點回落，周三盤前美股3大指數期貨平盤震盪。美股周三(7日)開盤上漲14.74點、以33,444.98點開出，隨後翻黑平盤震盪。

截至台灣時間晚間9點35分，道瓊指數上漲61.62點或0.18%、暫報33,491.86點；標普500指數上漲1.87點或0.046%、暫報4,075.81點；那斯達克指數下跌39.27點或0.29%、暫報13,659.11點；費城半導體指數下跌15.89點或0.49%、暫報3,250.21點。

4大科技巨頭開盤平盤震盪，電動車大廠特斯拉股價下跌8.79美元或1.27%、暫報682.83美元。台積電ADR股價下跌0.58美元或0.47%、暫報121.86美元；聯電ADR股價上漲0.13美元或1.46%、暫報9.04美元。

先前鮑爾接受媒體採訪表示，隨著經濟復甦強勁，以及經濟目標達成可望提前，Fed考慮逐步縮減購入資產計畫，經濟學家預估，Fed可能從每月購債1200億美元縮至800 億美元，這代表美國貨幣政策將從原先的無上限寬鬆政策開始緊縮，2022年升息的可能性升高，甚至有機會提前，這可能對資本市場帶來壓力，高估值標的也有可能出現重新估值的情況。

(中時新聞網)