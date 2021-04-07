摩根士丹利證券指出，宏捷科（8086）營運享有雙重順風效益，第二季起受惠單位售價上漲、獲取高通訂單市占兩大利多，單季營收有望創歷史新高，將推測合理股價估值調升至市場最高的194元；大摩觀點並帶起PA族群投資熱，全新（2455）股價攜手上攻。

摩根士丹利證券科技產業分析師吳昱叡指出，宏捷科砷化鎵晶圓產品漲價10％的效益，將於第二季開始貢獻在獲利之上，據大摩產業調查，宏捷科砷化鎵出貨量約有25％可享受到較高的單位售價挹注。

大摩坦言，考量匯率波動與折舊費用，在財務模型上預留了較多緩衝空間，對宏捷科2021年毛利率的預期30.5％，確實相對保守，因此，當砷化鎵定價環境轉對製造商有利，看好全年毛利率可望有上檔驚喜。

宏捷科目前來自客戶訂單極為強勁，在立積的WiFi FEM，以及Skyworks與高通的4G、5G功率放大器（PA）挹注下，訂單出貨比（B／B ratio）大於2。其中，Skyworks的5G PA主要是供給OPPO、小米等大陸智慧機ODM客戶使用，訂單動能第二季續強；值得留意的是，因高通4G與5G PA訂單先前百分百委由穩懋代工，這也是宏捷科首度吃下高通訂單。

在宏捷科與穩懋的投資取捨上，摩根士丹利更傾向宏捷科，除反映在投資評等的差異上（宏捷科為優於大盤、穩懋為劣於大盤），還提出三大理由：一、宏捷科正縮小與穩懋產品單位售價間的差異，且成長動能更強。二、宏捷科首季營收季增6％，優於穩懋的季減13％。三、宏捷科開始出貨砷化鎵給高通，成為第二供應商。

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