台東莊姓憲兵2日搭乘太魯閣號不幸遇難，7日遺體由花蓮送往台東，同袍列隊敬禮，場面莊嚴。（蔡旻妤攝）

20210407【太魯閣出軌】莊上兵任務結束

工程車滑落台鐵鐵軌釀50死意外，其中服務於台東憲兵隊台東罹難者莊建致，遺體在7日由台東警方警備車前導下，從花蓮運回台東，在晚間9時左右，車隊特別繞行經過台東憲兵隊及其住家，最後送往台東市立殯儀館，場面哀戚。

數十名憲兵站在大門外列隊敬禮，並目視車隊通過，由台東警備車引導下，莊姓罹難者遺體車隊緩緩通過憲兵隊前方。不少人也注意到，憲兵隊的跑馬燈也特別打上「莊建致上兵任務結束」，在警車、憲兵隊列車引領、及同袍的注目禮下，陪同他走完人生最後一程，場面莊嚴肅穆。

車隊在離開部隊後，隨即開往其住家，當地里長和鄰居自發性1人拿著1支菊花等著莊姓罹難者回家，令人不捨的是，莊父一直看著手機定位注意兒子什麼時候才會到家，當莊上兵遺體抵達家中後，姐姐和鄰居們同時大喊「建致你到家了」，在場者不禁為之動容。

此外，住在莊家隔壁的1位老婦人表示，從莊小時候就很疼他，當車隊緩緩駛入家門，婦人哀慟不已淚流滿面，遺體在家裡稍作停留後，隨即將運往台東市立殯儀館。

(中時 )