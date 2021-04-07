為能解決竹科員工在金融服務上的痛點，台北富邦銀行特別選在新竹全新設立「光明假日分行」，營業時間從周一到周六，是目前新竹唯一在周末假日營業的銀行，希望提供竹科更好的金融支持。

新竹的「光明假日分行」自今年1月6日起開始試行周六延長營業服務，北富銀表示，成效相當不錯，截至今年2月底，周六來行客戶人數已接近平日的3成，開戶數更達到平日的5成左右。

「光明假日分行」位於新竹縣竹北市，服務範圍涵蓋新竹科學園區及台元科學園區，周一到周五營業時間為上午9點至下午3點半，周六營業時間則為上午10點到下午4點，讓竹科員工可以於周末從容處理金融事務。

此外，光明分行一樓還結合證券元素設置了整面「看盤區」，能即時顯示國際主要股市指數、台股個股動態及走勢圖，相當受客戶歡迎。

除了竹科之外，板橋分行因鄰近捷運新埔站及新埔商圈，周邊企業店家林立，來客量相當大，因此民眾洽辦業務常常需要等候較長時間。為能提升服務品質，加速業務處理效率，北富銀即日起延長板橋分行營業時間至晚間7點。

(中時 )