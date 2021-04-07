日本《朝日新聞》7日報導，由於美國要求的費用不斷增加，日本已暫停對自家F-15戰機升級案提供經費，並將「全面重新評估」該計畫，讓F-15JSI「日本超級攔截機」（Japanese Super Interceptor）恐面臨流產。

防衛省關係人士告訴《朝日新聞》，日本2020年底已因為初期費用增幅過大，並未於2021財政年度預算案中列入F-15J升級計畫的經費；近期又決定，已於2020財年預算案編列、準備支付給美國政府和相關廠商的390億日圓（約新台幣100億元）經費，也罕見地暫時遭到扣留。日本防衛大臣岸信夫更已下令，全面對該計畫進行重新評估。

日本「TBS NEWS」電視台透露，美國國防部長奧斯汀3月訪問日本時，雙方曾對F-15J升級計畫的費用問題進行討論，但顯然並未達成共識，故岸信夫當時便已告知奧斯汀日本政府扣留經費的決定。

日本政府2019年除編列2架F-15J共108億日圓的實際改裝費用外，也提供412億日圓給美國政府和相關廠商，作為變更現有設計等的初期研發費用；2020年則未編列實際改裝費用，僅編列390億日圓的初期費用。沒想到美國後來又以「零件不足」等理由，要求日本繼續分期提供相關費用，總額達2400億日圓，讓日本憤而宣布不繼續編列預算，要求先進行降價談判。

根據日本規劃，航空自衛隊應在2027年前，獲得20架具備「增程型聯合空對面遠攻飛彈」（JASSM-ER）和「長程反艦飛彈」（LRASM）搭載能力的F-15JSI。《朝日新聞》指出，由於該計畫目前被迫擱置，甚至可能面臨流產，相關人士呼籲日本政府盡快尋找備用方案，以便於東海對抗中國大陸。

(中時新聞網)