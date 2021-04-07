環保署修正發布「毒性及關注化學物質管理法規費收費標準」，推出多項簡政便民與優惠措施，另新增環境事故專業應變諮詢機關（構）認證規費，有意認證者可據以提出申請。

環保署表示，配合「毒性及關注化學物質管理法」於108年1月16日修正公布，新增環境事故專業應變諮詢機關（構）之認證制度，本標準修正後將有認證費用之完整規範。

另在毒性及關注化學物質方面，因應109年1月15日修正發布之「毒性及關注化學物質許可登記核可管理辦法」，核證方式改為「一證件多物質」，多筆物質將合併登載並核發單一證件。運作多筆物質之業者僅須1次申請並繳交1張證書費用，藉此實質減少業者行政作業及證書費負擔。

環保署補充，響應國際潮流鼓勵業者減少使用動物測試，如以指定之非動物替代測試資料申請標準登錄，其收費標準由原新臺幣5萬元調整下修為3萬7千元。此外，參考各界意見，同步調降延長登錄資料保密期間及展延簡易登錄申請費用。

(工商 )