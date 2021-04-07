美國對沖基金Archegos Capital 3月暴倉讓全球金融業蒙受巨額損失，根據內情人士透露，全球最大券商摩根士丹利在事件爆發前夕，便已經悄悄脫手價值約50億美元的相關股票。

根據匿名的消息人士透露，摩根士丹利在3月25日晚間，將價值50億美元、Archegos押注的美國媒體和大陸科技股，包括ViacomCBS、百度和騰訊音樂等，折價出售給數家小型對沖基金。

熟知內情人士表示，摩根士丹利在出脫部分風險部位之前，已取得Archegos的同意。摩根士丹利向承接的對沖基金表示，低價出售持股是為了避免某家未具名的客戶倒閉。

然而摩根士丹利並沒有向接手的買家透露的是，這只是前所未見的股票拋售潮的開端。摩根士丹利和高盛等5家投資銀行隔日（3月26日）大舉出脫相關部位。

消息人士透露，部分買家覺得被欺騙了。買家事後透過媒體報導才得知，Archegos的操盤手、老虎亞洲基金（Tiger Asia）前經理人Bill Hwang和數家主要券商在25日晚間召開會議，試圖有序平倉。

內情人士表示，這意味著至少摩根士丹利數位銀行家知道可能的出售規模，以及Archegos不太可能得救。這項訊息讓摩根士丹利與對手高盛快速出清相關部位，避免龐大損失。摩根士丹利與高盛對此消息不予置評。

然而部分銀行就沒有這麼幸運了。瑞士信貸（Credit Suisse）因Archegos事件認列47億美元損失，同時宣布削減股利和暫停庫藏股計畫。

數據顯示，截至2020年底，摩根士丹利是Archegos前十大交易股票的最大持有者，曝險部位約180億美元。瑞士信貸排名第二，曝險部位約100億美元。也就是說，倘若摩根士丹利沒有迅速採取行動，便會蒙受約100億美元損失。

(工商 )