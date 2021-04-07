台鐵408次太魯閣號撞上「義祥工程社」所屬工程車，造成50死211輕重傷的重大事故。民眾黨立委高虹安披露，「義祥工程社」記錄不良，今年2月遭最高法院判有期徒刑6個月定讞，依採購法相關規定，3年內應列為政府採購案拒絕往來廠商。交通部長林佳龍與台鐵代理局長祁文中非但不知情，還把立委當幕僚，要立委質詢前先提供資料。

立委高虹安在質詢時指出，李義祥名下的企業社與營造公司在法院有諸多不良紀錄，最近5年即有15筆違規受罰記錄。其中是2014年偽造承包工程當中用來維護工安的圍堰照片及施工日誌，今年2月三審定讞，判有期徒刑6個月，依據政府採購法第103條，3年內應列為政府採購案的拒絕往來對象，也不能成為下包廠商。不過據台灣採購公報網資料顯示，義程營造於2020年時還標下2件地方政府標案及1件交通部公路總局標案。高虹安質疑，為何應該拒絕往來的廠商，還能夠繼續參與政府標案並且得標。

交通部長林佳龍與台鐵代理局長祁文中於答詢時僅回應，義祥工程社逾98年曾列拒絕往來，但只有停權一年。遭到高虹安抨擊，交通部連「義祥企業社」與「義程營造」都分不清楚，「我今天問的是『義程營造』2018年的判決」。對於為何沒有在政府電子採購網中列入拒絕往來廠商名單，交通部則回應，是公共工程委員會業務範圍。

高虹安不滿指出，李義祥與名下公司惡名昭彰，媒體也陸續報導，備詢官員竟然還在狀況外，只能掌握民國98年的舊案，其他訊息一問三不知，實在誇張。不料，交通部長林佳龍於答詢時竟表示，請立委以後有這些數據資料要先提供給他，他才能作功課。高虹安無奈地說，交通部竟然把立委當作幕僚，還要立委在質詢前幫官員做功課，交通部與台鐵局簡直是螺絲鬆了掉滿地。

(中時新聞網)