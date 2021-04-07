政府為遏止少數投資客炒作房市，央行祭出多項打炒房措施，造成市場買氣出現部分觀望，本季土地及建物成交量同步下跌，但台南市卻一枝獨秀，今年第1季不動產交易統計出爐，土地移轉14,970筆，建物買賣移轉5,525棟，，土地買賣移轉筆數年增14.36％，建物買賣移轉棟數年增6.01％，整體交易量則仍上升。

台南市長黃偉哲表示，近期大台南地區重大建設持續推動，南科台積電設廠、沙崙智慧綠能科學城、工研院、中研院與三井outlet等單位廠商陸續進駐，就業需求增加，產業發展後市可期；市府亦積極推動只租不售社會公宅，提供低於市價租金、優良居住環境之公宅，以維護居住正義，讓台南市的房市呈現良性發展。

地政局長陳淑美表示，本季雖新冠肺炎疫情逐漸趨緩，惟中央銀行持續針對房市信用管制措施祭出4大限令，包含對公司法人、自然人購置住宅貸款、購地貸款與餘屋貸款進行成數限制，讓民眾觀望心態明顯增加，本季整體交易量下降，但與去年第1季相比，土地、建物交易量仍呈增加，顯現整體發展前景受民眾肯定。

陳淑美進一步表示，各行政區房屋交易量前5名依序為永康區849棟、東區563棟、安平區514棟、安南區513棟、北區422棟，該5個行政區囊括去年至110年第1季前五名，其中，永康區成交量更長達9季維持全市最高，反映重大開發區如鹽行國中區段徵收、永康物流市地重劃區、永康砲校區段徵收區、大橋重劃區、九份子重劃區等開發區受惠於公共設施完善及便捷交通網路，並鄰近南科就業人口居住需求下，民眾對於本市優質居住環境仍深具信心。

(中時 )