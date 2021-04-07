在延宕許久後，印度與中國第11輪軍事指揮官會議將於9日召開，重點放在討論溫泉（Hot Springs）、高格拉（Gogra）和德普桑平原（Depsang Plan）等地的撤軍事宜。

印度媒體Zee News今天報導，印度與中國第11輪軍事指揮官會議將於9日召開。

消息人士指出，雙方希望討論拉達克（Ladakh）東部的溫泉、高格拉和德普桑平原等對峙地點的撤軍事宜。

根據3月12日召開的中印邊境事務磋商協調工作機制（WMCC）會議，印中第11輪軍事指揮官會議原預定在3月召開，但不知何故延宕至4月。外界猜測可能是雙方對先前各自提出的撤軍方案仍有分歧，因而導致這場聚焦雙方進一步從拉達克東部撤軍的會議，不斷往後延。

印度與中國部隊去年5月初起在拉達克東部發生對峙及45年以來最嚴重的死傷衝突後，雙方曾達成在加萬谷（Galwan Valley）和班公湖（Pangong Lake）等兩次撤軍共識；但之後又因雙方對其他對峙地點的撤軍方式各自堅持，陷入僵局。

其中，最近的一次共識是2月22日召開的印度與中國第10輪軍事指揮官會議。歷經16個小時的馬拉松談判後，雙方以「穩定有序」的方式從班公湖南北岸對峙點撤軍；但有關其他地點的撤軍又因分歧出現停滯狀態。

在雙方陷入談判僵局期間，印度軍方指控，中國人民解放軍持續在靠近中印實際控制線處增加重型裝備及部隊的部署，且戰機頻頻巡邏。不過，印度軍方宣稱，為了因應中國的上述部署，印軍採取相對應的部署。

(中央社)