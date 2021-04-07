統一獅挾帶連勝氣勢對富邦悍將，延續昨日盜壘戰術，今日同樣開綠燈，尤其4到6局有6次盜壘成功，讓富邦悍將措手不及，最後以5比4贏球，以5連勝之姿衝上戰績第一，與中信兄弟並列龍頭。

富邦悍將首局先得分，張冠廷、高國輝連續安打攻佔二、三壘，林益全敲出場地安打，一棒打回2分，富邦先馳得點。不過統一獅2到4局都有攻勢，2局先靠林安可右外野陽春炮打破鴨蛋，接著陳重廷安打後，靠陳傑憲二壘打攻下追平分。

第4局開始統一獅啟動盜壘模式，林焌翰保送後先盜上二壘，林靖凱保送，林岱安適時安打攻下第3分超前分，接下來獅隊下達雙盜壘戰術成功，跑者推進到二、三壘，隨後傑斯發生爆投，獅隊因此攻下第4分，此局有3次盜壘成功。

6局上同樣模式，林岱安敲安上壘後立刻盜上二壘，陳傑憲補上安打帶有打點，上壘後也不忘盜壘，光是4到6局就有6次盜壘成功，富邦1次都沒抓到，讓教練團臉色不佳。

下半局高國輝敲出左外野全壘打，是他本季第4轟，追回1分形成3比5。第7局統一獅換投，李其峰接手連被戴培峰、李宗賢敲安，之後高國輝敲出適時安打，追到僅有1分差，不過並沒有更多攻勢，最後獅隊就以1分之差贏球，5連勝拉下富邦，與兄弟並列戰績龍頭。

本季至今統一獅團隊有23次盜壘成功，是各隊最多，最少的是富邦，只有6次。

布雷克主投6局被敲5安、失3分，另外有9三振，收下本季第2勝，而富邦先發洋投傑斯則是6局被敲8安、失5分，是來台至今單場丟最多分的一戰，苦吞敗投。

富邦悍將洋投傑斯。（陳怡誠攝）

統一獅林安可敲全壘打。（陳怡誠攝）

(中時 )