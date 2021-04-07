封城消息打擊 澳洲消費者信心指數下滑 22:102021/04/07 工商 吳慧珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 澳盛銀行－羅伊摩根（ANZ-Roy Morgan）7日公布，截至4月3日當周的消費者信心指數，下滑4.6點至107.7點，跌破今年來的每周平均值110.4點，但比去年同期的均值高出35.8點。澳洲上周消費者信心驟降，澳盛銀行資深經濟學家柏奇（Catherine Birch）歸咎於疫情升溫，布里斯本宣布3月29日起封城3天，再者是薪資補貼計畫告終。 抗衡陸 日美將推印太版一帶一路 拜登政府推基建方案 智能車基金後市可期 (工商 ) #封城 #消費者信心指數 #澳盛銀行 #澳洲 #下滑 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《航運股》海運熱 慧洋-KY首季賺贏去年全年 08:022021/04/07 財經 《國際金融》歐股持穩歷史高點 英股再衝高 15:582021/04/07 財經 2021年台灣GDP年增預測4.4％ 外銀圈一致認同 12:232021/04/07 財經 《商情》需求帶動 BDI指數上漲1％ 09:442021/04/07 財經 雲南8緬甸籍確診 加強邊境管控 04:102021/04/07 產業財經 省會經濟實力PK 11城GDP破兆 13:132021/04/07 兩岸 日本第一牛郎突宣布娶小9歲女星 求婚過程曝光超浪漫 15:132021/04/07 娛樂 《國際產業》居家防疫 去年電商成長史上最強 15:242021/04/07 財經 谷歌合理使用Java 免賠甲骨文 04:102021/04/07 全球財經 美股頻創新高 法人看好度未減 16:402021/04/07 財經 《晨間解盤》基本面利基做規劃(倫元投顧提供) 08:532021/04/07 財經 財經熱門新聞 太魯閣號事故理賠總整理 4罹難者以信用卡購票：總計獲賠7千萬 - 財經 台積電下周有大事 一掛供應鏈壓不住了 - 財經 想擺脫川普追殺 任正非喊發展新目標 陸媒驚爆解散部門 - 財經 台積電漲太少可憐？679山頂冤魂 竟靠1招解套 - 財經 美股飆太高逼出泡沫？馬斯克提問 女股神給出答案 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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