澳盛銀行－羅伊摩根（ANZ-Roy Morgan）7日公布，截至4月3日當周的消費者信心指數，下滑4.6點至107.7點，跌破今年來的每周平均值110.4點，但比去年同期的均值高出35.8點。澳洲上周消費者信心驟降，澳盛銀行資深經濟學家柏奇（Catherine Birch）歸咎於疫情升溫，布里斯本宣布3月29日起封城3天，再者是薪資補貼計畫告終。

(工商 )